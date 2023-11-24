В Подмосковье ограбили дом сенатора Полетаева
24 ноября 202314:34
Преступники вынесли из частного дома сенатора от республики Алтай Владимира Полетаева украшения и наличные деньги, сообщает Life.ru.
Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей - по предварительным данным, стоимость похищенных украшений составляет около 800 тысяч рублей, также пропали 200 тысяч рублей наличными. В частный дом Полетаева, который находится в подмосковной Истре, проникли через черный ход.
Точная сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает преступников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru