В Подмосковье ограбили дом сенатора Полетаева

Преступники вынесли из частного дома сенатора от республики Алтай Владимира Полетаева украшения и наличные деньги, сообщает Life.ru.

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Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей - по предварительным данным, стоимость похищенных украшений составляет около 800 тысяч рублей, также пропали 200 тысяч рублей наличными. В частный дом Полетаева, который находится в подмосковной Истре, проникли через черный ход.

Точная сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает преступников.

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ФОТО: РИА Новости
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