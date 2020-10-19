Медведи растерзали смотрителя зоопарка в Шанхае на глазах у посетителей
Медведи напали на смотрителя в Шанхайском парке дикой природы. Несколько хищников растерзали сотрудника на глазах у посетителей зоопарка.
Как сообщает издание Global Times со ссылкой на сообщение одного из очевидцев в соцсетях, смотрителю пытался помочь оператор экскаватора, работавший неподалёку от вольера медведей. Однако спасти мужчину не удалось, хищники утащили жертву в вольер, а водителю пришлось спрятаться в экскаваторе до прибытия полиции.
Трагедия произошла в субботу. Уже на следующий день администрация Шанхайского парка дикой природы закрыла часть парка, в которой содержатся медведи. Власти начали расследование инцидента.
Ранее в Большом Московском цирке медведь напал на рабочего по уходу за животными, вошедшего в вольер к хищнику без дрессировщика. Мужчина был госпитализирован, позже в реанимации он скончался.
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