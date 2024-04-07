В Подмосковье неизвестные напали на группу полицейских
7 апреля 202418:29
В Московской области группа сотрудников МВД подверглась нападению со стороны неизвестных лиц, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в Ногинском районе. По предварительным данным, один полицейский погиб, могут быть раненые.
Нападавшие скрылись на мотоцикле. В области объявили план «Сирена».
Ранее дебошир с ножом напал на прибывшего по вызову сотрудника полиции в Воронеже. Стража порядка госпитализировали с ножевыми ранениями, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru