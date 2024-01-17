В Подмосковье на ж/д станции рецидивист напал с ножом на пассажира
Сотрудники полиции задержали неоднократно судимого жителя Владикавказа 1995 года рождения, ударившего ножом жителя Московской области, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошёл на станции Москва — Ярославская 12 января. на платформе станции Подлипки – Дачные один из пассажиров в ходе драки ударил нанёс 51-летнему мужчине ножевое ранение, после чего скрылся.
Позже подозреваемого задержали в Москве. Против него возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд отправил рецидивиста в СИЗО.
Ранее в Белгороде пятерых подростков задержали из-за нападений на прохожих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru