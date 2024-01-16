В Уфе подросток ради выкупа похитил сверстника

В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл в Уфе. Подросток встретил в магазине сверстника, с которым ранее конфликтовал. Угрожая ему ножом он заставил его сесть в автомобиль своего знакомого, и отвез его в квартиру, где незаконно удерживал.

Потерпевший сообщил родственникам, что за его свободу требуют 22 тысячи рублей. При передаче денег злоумышленник смог убежать от полиции, но в итоге сам явился в отделение.

В отношении 17-летнего похитителя возбуждено уголовное дело. На время расследования злоумышленника арестовали.

Ранее суд до 30 января арестовал четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

