В Подмосковье на показательных выступлениях машина наехала на полицейского

Сотрудник ГИБДД пострадал в результате наезда служебной машины во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что инцидент произошёл в ходе демонстрации профессиональных умений Центра профессиональной подготовки Госавтоинспекции.

Когда автомобили проезжали на двух колёсах над автоинспекторами. Один из них в какой-то момент упал на полицейского и протащил его несколько метров по земле.

В результате инспектор ГИБДД получил перелом плечевого сустава и был доставлен в госпиталь МВД в Москве.

Ранее в Ленинградской области местный житель открыл огонь из ружья по полицейским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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