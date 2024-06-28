В Подмосковье на показательных выступлениях машина наехала на полицейского
Сотрудник ГИБДД пострадал в результате наезда служебной машины во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошёл в ходе демонстрации профессиональных умений Центра профессиональной подготовки Госавтоинспекции.
Когда автомобили проезжали на двух колёсах над автоинспекторами. Один из них в какой-то момент упал на полицейского и протащил его несколько метров по земле.
В результате инспектор ГИБДД получил перелом плечевого сустава и был доставлен в госпиталь МВД в Москве.
Ранее в Ленинградской области местный житель открыл огонь из ружья по полицейским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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