В Подмосковье на показательных выступлениях машина наехала на полицейского

Отмечается, что инцидент произошёл в ходе демонстрации профессиональных умений Центра профессиональной подготовки Госавтоинспекции.

Когда автомобили проезжали на двух колёсах над автоинспекторами. Один из них в какой-то момент упал на полицейского и протащил его несколько метров по земле.

В результате инспектор ГИБДД получил перелом плечевого сустава и был доставлен в госпиталь МВД в Москве.

Ранее в Ленинградской области местный житель открыл огонь из ружья по полицейским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

