В Махачкале в окно жилого дома бросили гранату

Накануне в дежурную часть обратились с сообщением, что в окно второго этажа дома, принадлежащего 65-летнему мужчине, закинули гранату. Личность бросавшего не установлена, в результате взрыва никто не пострадал.

Камерам наблюдения удалось зафиксировать, как подошедший к дому мужчина бросает гранату в окно и убегает. Сейчас его ищет полиция.