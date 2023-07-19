В Махачкале в окно жилого дома бросили гранату
19 июля 202314:59
В дом жителя Махачкалы через окно прилетела граната, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
Накануне в дежурную часть обратились с сообщением, что в окно второго этажа дома, принадлежащего 65-летнему мужчине, закинули гранату. Личность бросавшего не установлена, в результате взрыва никто не пострадал.
Камерам наблюдения удалось зафиксировать, как подошедший к дому мужчина бросает гранату в окно и убегает. Сейчас его ищет полиция.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru