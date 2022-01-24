В Подмосковье мужчина украл из салона связи 59 телефонов на 1 млн рублей

Как отметила представитель ведомства, ночью злоумышленник через крышу проник в салон сотовой связи на Советской улице в Подольске. Мужчина в медицинской маске и перчатках вывел из строя камеру видеонаблюдения, похитил 59 мобильных телефонов и скрылся. Орудия преступления, одежду и свой мобильный он выбросил в урну.

Общая сумма нанесенного ущерба составила более миллиона рублей, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полиция установила маршрут передвижения злоумышленника по камерам видеонаблюдения и задержала его около одного из торговых центров. При личном досмотре и обыске по месту проживания у мужчины изъяли четыре украденных телефона, остальные он успел продать, выручив 150 тысяч рублей. Подозреваемый арестован.

