В Подмосковье мужчина украл из салона связи 59 телефонов на 1 млн рублей
Полиция задержала в Подмосковье ранее судимого 21-летнего жителя Ставропольского края, подозреваемого в краже мобильных телефонов на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по области Татьяну Петрову.
Как отметила представитель ведомства, ночью злоумышленник через крышу проник в салон сотовой связи на Советской улице в Подольске. Мужчина в медицинской маске и перчатках вывел из строя камеру видеонаблюдения, похитил 59 мобильных телефонов и скрылся. Орудия преступления, одежду и свой мобильный он выбросил в урну.
Общая сумма нанесенного ущерба составила более миллиона рублей, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Полиция установила маршрут передвижения злоумышленника по камерам видеонаблюдения и задержала его около одного из торговых центров. При личном досмотре и обыске по месту проживания у мужчины изъяли четыре украденных телефона, остальные он успел продать, выручив 150 тысяч рублей. Подозреваемый арестован.
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