В Ижевске пенсионеров обманули на полмиллиона рублей
Сотрудниками МВД в Ижевске были задержаны две женщины, которые подозреваются в хищении сбережений пенсионеров, сообщили в местной полиции.
По данным следствия, две соучастницы обходили квартиры пенсионеров с тем, чтобы выманить у них деньги. Они представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и Госбанка. Злоумышленницы сообщали пожилым людям о замене всех существующих денежных купюр по распоряжению правительства в целях безопасности на новые, недавно выпущенные. Собрав всю наличность у наивных граждан, они обещали принести новые деньги.
По выявленным случаям обмана женщины в общей сложности похитили более 470 тыс. рублей.
Они уже задержаны и пребывают в изоляторе временного содержания. Возбуждены уголовные дела фактам мошенничества и кражи.
Ранее юрист Александр Трещёв в пресс-центре НСН сообщил, что за последние три года десятки лиц были привлечены к уголовной ответственности за мошенничество под видом колдовства.
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