В Подмосковье мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку

По данным ведомства, мужчина и его знакомые по очереди стреляли по алюминиевым банкам из пневматической винтовки. В момент передачи оружия произошел выстрел. Пуля попала в область груди ребенка.

Девочка скончалась в хирургическом отделении больницы. 52-летнему жителю Москвы предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Ранее житель Ленинградской области открыл огонь из ружья по полицейским. Против мужчины возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, передает «Радиоточка НСН».

