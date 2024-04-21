В Подмосковье мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку
В Наро-Фоминске Московской области мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку из пневматического оружия, заявили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
По данным ведомства, мужчина и его знакомые по очереди стреляли по алюминиевым банкам из пневматической винтовки. В момент передачи оружия произошел выстрел. Пуля попала в область груди ребенка.
Девочка скончалась в хирургическом отделении больницы. 52-летнему жителю Москвы предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Ранее житель Ленинградской области открыл огонь из ружья по полицейским. Против мужчины возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, передает «Радиоточка НСН».
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