В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе в пункте выдачи заказов

Инцидент произошел на Заневском проспекте. Сотрудник маркетплейса сделал замечание посетителю, который пришел в пункт выдачи с собакой.

В результате ранее судимый подозреваемый устроил стрельбу из аэрозольного пистолета, после чего покинул место происшествия. Пострадавших нет. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Ранее в отношении 44-летнего жителя Ленинградской области возбудили уголовное дело после стрельбы в петербургском ресторане, отмечает «Радиоточка НСН».

