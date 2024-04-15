В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе в пункте выдачи заказов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в стрельбе в пункте выдачи заказов, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в Telegram.

СМИ: В Болгарии задержали участника стрельбы в «Москва-Сити» Абакарова

Инцидент произошел на Заневском проспекте. Сотрудник маркетплейса сделал замечание посетителю, который пришел в пункт выдачи с собакой.

В результате ранее судимый подозреваемый устроил стрельбу из аэрозольного пистолета, после чего покинул место происшествия. Пострадавших нет. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Ранее в отношении 44-летнего жителя Ленинградской области возбудили уголовное дело после стрельбы в петербургском ресторане, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СтрельбаСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры