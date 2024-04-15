В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе в пункте выдачи заказов
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в стрельбе в пункте выдачи заказов, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в Telegram.
Инцидент произошел на Заневском проспекте. Сотрудник маркетплейса сделал замечание посетителю, который пришел в пункт выдачи с собакой.
В результате ранее судимый подозреваемый устроил стрельбу из аэрозольного пистолета, после чего покинул место происшествия. Пострадавших нет. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
Ранее в отношении 44-летнего жителя Ленинградской области возбудили уголовное дело после стрельбы в петербургском ресторане, отмечает «Радиоточка НСН».
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