В Подмосковье младенец скончался из-за подсыпанного отцом снотворного
Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело после смерти младенца. Ребенок скончался после того, как употребил смесь, в которую было подмешано снотворное средство.
Сам инцидент произошел еще в июле 2019 года. Предварительно установлено, что отец покормил сына смесью из бутылочки, после чего ушел в другую комнату. Позднее родители обнаружили ребенка мертвым.
Судмедэксперты обнаружили в бутылочке со смесью и банках из под детского питания снотворное средство. Экспертиза установила, что младенец скончался в результате острого отравления препаратом, сообщает РИА Новости.
Выяснилось, что мужчина подсыпал снотворное не только ребенку, но и своей жене. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В свою очередь телеканал 360 уточняет, что история произошла в городе Пушкино.
В декабре прошло года в подмосковном Ступино в больницу были доставлены двое подростков, которые отравились снотворным, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Мальчики употребили таблетки ради интереса, им провели детоксикацию, после чего выписали, отмечают «Известия».
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