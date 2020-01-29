В Подмосковье младенец скончался из-за подсыпанного отцом снотворного

Судмедэксперты обнаружили в бутылочке со смесью и банках из под детского питания снотворное средство. Экспертиза установила, что младенец скончался в результате острого отравления препаратом, сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что мужчина подсыпал снотворное не только ребенку, но и своей жене. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В свою очередь телеканал 360 уточняет, что история произошла в городе Пушкино.

В декабре прошло года в подмосковном Ступино в больницу были доставлены двое подростков, которые отравились снотворным, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Мальчики употребили таблетки ради интереса, им провели детоксикацию, после чего выписали, отмечают «Известия».

