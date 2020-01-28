Подмосковная школьница скончалась из-за отравления лекарствами

В подмосковном городе Домодедово ученица гимназии скончалась в результате отравления лекарственными препаратами.

Школьница потеряла сознание во дворе учебного заведения, перед этим она испытывала сильное головокружение. Лежащую без сознания девушку заметил охранник школы.

Прибывшие медики диагностировали острое медикаментозное отравление, к месту ЧП прибыл вертолет санитарной авиации. Школьницу госпитализировали, однако в больнице она скончалась, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Как заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, семья скончавшейся девушки считалась благополучной.

