Подмосковная школьница скончалась из-за отравления лекарствами
В подмосковном городе Домодедово ученица гимназии скончалась в результате отравления лекарственными препаратами.
Школьница потеряла сознание во дворе учебного заведения, перед этим она испытывала сильное головокружение. Лежащую без сознания девушку заметил охранник школы.
Прибывшие медики диагностировали острое медикаментозное отравление, к месту ЧП прибыл вертолет санитарной авиации. Школьницу госпитализировали, однако в больнице она скончалась, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Как заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, семья скончавшейся девушки считалась благополучной.
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