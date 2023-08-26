Пожар на стройрынке в Подмосковье локализовали на 750 «квадратах»
26 августа 202301:55
Пожар на строительном рынке в подмосковном Нахабине локализовали на площади 750 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 750 кв. м», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, никто не пострадал. Тушение огня продолжается.
Ранее стало известно, что в Нахабине загорелся строительный магазин на площади 400 «квадратов». Угрозы соседним строениям не было, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru