Пожар на стройрынке в Подмосковье локализовали на 750 «квадратах»

Пожар на строительном рынке в подмосковном Нахабине локализовали на площади 750 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

В Подмосковном Нахабино загорелся строительный магазин

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 750 кв. м», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, никто не пострадал. Тушение огня продолжается.

Ранее стало известно, что в Нахабине загорелся строительный магазин на площади 400 «квадратов». Угрозы соседним строениям не было, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарМосковская Область

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