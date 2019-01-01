В Подмосковье клиент такси искусал водителя
Таксист Вадим Касьянов после поездки в деревню Турицино в предместьях Солнечногорска чуть не остался инвалидом, рассказывает сайт «Подмосковье Сегодня».
Таксист рассказал полиции о том, что он подвёз местного жителя по имени Сергей до дома и назвал цену за проезд – 250 рублей. Вместо того, чтобы заплатить деньги клиент бросился на водителя и стал душить. Мужчины вывалились из машины и продолжили драку на улицы, но после водитель вскочил в машину и попытался уехать. После этого клиент, который был в алкогольном опьянении, открыл дверцу водителя и стал кусать его, попытался выколоть глаза.
Таксист смог убежать в лес и вызвать полицию, но напавший на него местный житель скрылся.
«Сотрудники полиции взяли с меня показания и отправили в больницу. У меня многочисленные гематомы по всему телу, рваные раны в области головы и сильно болят глаза. Порядка 14 дней я буду проходить лечение», – поделился с журналистами Касьянов.
Ранее Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН заявил о том, что в переработках таксистов виноваты агрегаторы и занижение тарифов. Чем ниже тариф, тем дольше вынужден работать водитель, чтобы компенсировать потерю дохода, отметил эксперт.
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