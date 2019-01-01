В Подмосковье клиент такси искусал водителя

Таксист Вадим Касьянов после поездки в деревню Турицино в предместьях Солнечногорска чуть не остался инвалидом, рассказывает сайт «Подмосковье Сегодня».

Таксист рассказал полиции о том, что он подвёз местного жителя по имени Сергей до дома и назвал цену за проезд – 250 рублей. Вместо того, чтобы заплатить деньги клиент бросился на водителя и стал душить. Мужчины вывалились из машины и продолжили драку на улицы, но после водитель вскочил в машину и попытался уехать. После этого клиент, который был в алкогольном опьянении, открыл дверцу водителя и стал кусать его, попытался выколоть глаза.

Таксист смог убежать в лес и вызвать полицию, но напавший на него местный житель скрылся.