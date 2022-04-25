В Подмосковье эвакуируют людей из ТЦ «Шелковый путь» из-за пожара

Причиной взрывов в здании Министерства госбезопасности в Тирасполе стали выстрелы из ручных противотанковых гранатометов Губернатор Белгородской области сообщил о новом обстреле с украинской стороны Зампостпреда России в ООН Полянский назвал невозможным прекращение огня на Украине Митинг армянской оппозиции за отставку Пашиняна перерос в стычки с правоохранителями Французский режиссер Хазанавичус после обращения Украины изменил название своей «зомби-комедии» Z