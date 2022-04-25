В Подмосковье эвакуируют людей из ТЦ «Шелковый путь» из-за пожара
25 апреля 202220:45
Эвакуация сотрудников и посетителей торгового центра «Шелковый путь» ведется в Подмосковье из-за начавшегося пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.
ТЦ находится на 32-м км МКАД. Отмечается, что в здании наблюдается задымление.
По предварительным данным, очаг возгорания находится на первом этаже. Информации о пострадавших нет.
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25 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru