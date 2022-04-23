СМИ: В Подмосковье загорелся дом губернатора Воробьева
В Подмосковье начался пожар в доме губернатора Московской области Андрея Воробьева, пишут «Известия».
По данным издания, задымление началось на участке главы региона Воробьева в Барвихе.
Известно, что возгорание произошло на чердаке технического здания.
Сообщение о возгорании в частном строении получили сотрудники МЧС. Данных о пострадавших пока нет.
Ранее директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев сказал на пресс-конференции в НСН, что дачникам и садоводам следует обезопасить свои дома от пожаров извещателями и несколькими видами огнетушителей.
«Причина 30% пожаров лежит в электротехнической плоскости. Можно порекомендовать садоводам современные устройства защиты, например, появились устройства защиты от искрения дугового пробоя. Никак нельзя обойти стороной автономные дымовые пожарные извещатели. Он стоит, как чашечка кофе, но разбудит вас, ведь основная гибель людей на пожарах приходится на ночное время, когда люди спят. Эти устройства необходимо дома иметь и, естественно, огнетушитель – углекислотный, порошковый, водоэмульсионный, их достаточно разнообразных. Надо брать и для бани, и для сарая, и для дома», - сказал Еникеев.
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