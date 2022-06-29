Ангар с шинами загорелся в Москве
Ангар с шинами загорелся на Каширском шоссе в Москве. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, сообщает «Вечерняя Москва».
Возможной причиной пожара, по данным РИА Новости, стало возгорание мусора на открытой площадке, а затем огонь перекинулся на два ангара. Рассматривается версия поджога. К тушению привлекли вертолет.
«Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных», - уточнили в экстренных службах.
Движение транспорта в сторону Каширского шоссе по Коломенскому проезду осуществляется по двум полосам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 541 / сут.
Умерли
381 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 414 / сут.
- Российская армия уничтожила базу подготовки наемников под Николаевом
- Байден анонсировал создание постоянного штаба из армейских корпусов США в Польше
- Ангар с шинами загорелся в Москве
- США направят в Британию две эскадрильи F-35
- В Волгоградской области задержали группу подозреваемых в подготовке к захвату власти
- Опрос: каждый восьмой россиянин готов уволить своих коллег, став начальником
- В Кремле оценили слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина
- Российские KFC и Burger King перейдут на напитки «Черноголовки»
- Суд о признании нацбатальона «Азов» террористической организацией перенесен на август
- Премьер Бельгии: НАТО призвала Зеленского решить конфликт на Украине военным путем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru