Ангар с шинами загорелся в Москве

Ангар с шинами загорелся на Каширском шоссе в Москве. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, сообщает «Вечерняя Москва».

Возможной причиной пожара, по данным РИА Новости, стало возгорание мусора на открытой площадке, а затем огонь перекинулся на два ангара. Рассматривается версия поджога. К тушению привлекли вертолет.

«Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных», - уточнили в экстренных службах.

Движение транспорта в сторону Каширского шоссе по Коломенскому проезду осуществляется по двум полосам.

