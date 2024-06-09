На юге Москвы 62-летний рыбак ранил ножом прохожего

На кадрах нападавший борется с мужчиной, отталкивает его, после чего возвращается на место и продолжает ловить рыбу. Инцидент произошел на Черневском пруду.

По данным ТАСС, рыбак нанес оппоненту удар ножом, причинив тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тосненском районе Ленинградской области 14-летний подросток напал с ножом на продавца магазина и потребовал деньги из кассы. Несовершеннолетнему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, передает «Радиоточка НСН».

