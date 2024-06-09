На юге Москвы 62-летний рыбак ранил ножом прохожего
На юге Москвы ловивший рыбу 62-летний мужчина напал с ножом на прохожего, сообщила столичная прокуратура в Telegram.
На кадрах нападавший борется с мужчиной, отталкивает его, после чего возвращается на место и продолжает ловить рыбу. Инцидент произошел на Черневском пруду.
По данным ТАСС, рыбак нанес оппоненту удар ножом, причинив тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Тосненском районе Ленинградской области 14-летний подросток напал с ножом на продавца магазина и потребовал деньги из кассы. Несовершеннолетнему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru