На юге Москвы 62-летний рыбак ранил ножом прохожего

На юге Москвы ловивший рыбу 62-летний мужчина напал с ножом на прохожего, сообщила столичная прокуратура в Telegram.

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На кадрах нападавший борется с мужчиной, отталкивает его, после чего возвращается на место и продолжает ловить рыбу. Инцидент произошел на Черневском пруду.

По данным ТАСС, рыбак нанес оппоненту удар ножом, причинив тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тосненском районе Ленинградской области 14-летний подросток напал с ножом на продавца магазина и потребовал деньги из кассы. Несовершеннолетнему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОружиеРыбалкаМосква

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