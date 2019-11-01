В Подмосковье девочка выпала с 17 этажа и выжила
В подмосковных Дубках четырехлетняя девочка выпала из окна 17 этажа и выжила, ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
По данным издания, девочку госпитализировали в центральную больницу Одинцово. У нее диагностированы перелом левого плеча, много ушибов, а также повреждение печени. Как заявляют врачи, ребенок полностью поправится.
Причиной падения стала неосторожность и отсутствие контроля за ребенком. В момент инцидента дома была только сестра девочки, которая отвлеклась на телефонный разговор.
Предположительно, удар от падения смягчило дерево.
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