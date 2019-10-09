Замгендиректор «Вертолёты России» выпал из окна, фотографируя белку

Перелом черепа получил заместитель генерального директора крупнейших российских компаний Оборонпрома и «Вертолеты России» Игорь Чечиков, сообщает сайт KP.Ru. В реанимации топ-менеджер оказался в результате падения из окна второго этажа своего коттеджа в Подмосковье.

Отмечается, что 5 октября Чечиков попытался сделать удачный кадр белки за окном. Ради красивого фото он вылез из оконного проёма, но не удержался и рухнул вниз. По некоторым данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

На шум прибежала жена неудачливого фотографа и вызвала скорую. В больнице у него диагностировали перелом черепа и направили в реанимацию. Добавим, правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

