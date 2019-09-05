В Подмосковье десятки человек ликвидируют последствия обрушения здания
5 сентября23:33
В подмосковном Сергиев Посаде почти 150 человек ликвидируют последствия обрушения пятиэтажного здания бывшего детского лагеря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
По данным агентства, на месте происшествия работают 146 человек и 45 единиц техники. В настоящий момент с помощью кранов ведется разбор крупных частей здания, чтобы обеспечить проезд спасательной техники.
Как пишет агентство, под завалами находятся три человека. Об их состоянии ничего не сообщается. Работы будут вестись круглые сутки.
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