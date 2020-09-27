В Подмосковье число пострадавших при обрушении перехода выросло до 30

При обрушении перехода на заводе в подмосковном Ступине увеличилось до 30 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье, из-за которого пострадали 13 человек

«Количество пострадавших возросло до 30 человек», - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Предварительной причиной обрушения названа перегрузка пешеходного перехода.

Напомним, инцидент произошел утром 27 сентября на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово.

На месте обрушения работают спасатели и прокуроры Московской области.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеПроисшествиеПодмосковье
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