В Подмосковье число пострадавших при обрушении перехода выросло до 30
При обрушении перехода на заводе в подмосковном Ступине увеличилось до 30 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье, из-за которого пострадали 13 человек
«Количество пострадавших возросло до 30 человек», - пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших.
Предварительной причиной обрушения названа перегрузка пешеходного перехода.
Напомним, инцидент произошел утром 27 сентября на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово.
На месте обрушения работают спасатели и прокуроры Московской области.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+7 867 / сут.
Умерли
20 324+99 / сут.
Выздоровели
943 тыс.+3 068 / сут.
- В Подмосковье число пострадавших при обрушении перехода выросло до 30
- В России за сутки зарегистрировали 7867 новых случаев коронавируса
- Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье, из-за которого пострадали 13 человек
- Президент Нагорного Карабаха ввел военное положение в республике
- Врач предостерег от стресса при пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru