Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье, из-за которого пострадали 13 человек
На заводе в подмосковном Ступине перегрузка пешеходного перехода привела к его обрушению. В результате пострадали, по предварительным данным, 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
«Предварительная причина обрушения - перегрузка моста, что привело у деформации крепежных элементов», - заявили в пресс-службе.
Из 13 пострадавших строе госпитализированы, уточняет Интерфакс. Отмечается, что для спасательных работ задействован вертолет.
Происшествие произошло на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово.
На месте обрушения работают спасатели и прокуроры Московской области.
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