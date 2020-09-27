Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье, из-за которого пострадали 13 человек

На заводе в подмосковном Ступине перегрузка пешеходного перехода привела к его обрушению. В результате пострадали, по предварительным данным, 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Предварительная причина обрушения - перегрузка моста, что привело у деформации крепежных элементов», - заявили в пресс-службе.

Из 13 пострадавших строе госпитализированы, уточняет Интерфакс. Отмечается, что для спасательных работ задействован вертолет.

Происшествие произошло на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово.

На месте обрушения работают спасатели и прокуроры Московской области.

