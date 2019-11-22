В Подмосковье белорусский хоккеист избил беременную жену

Экс-хоккеист сборной Белоруссии 31-летний Юрий Елисеенко избил свою беременную жену. Как пишет сайт KP.Ru, инцидент произошёл 12 ноября в подмосковном Одинцове. Сообщается, что его пострадавшая супруга обратилась за медицинской помощью на следующий день.

35-летняя супруга Елисеенко сообщила врачам о том, что у неё может быть сотрясение мозга. Однако в ходе осмотра специалисты обнаружили на её теле, в том числе, на животе кровоподтеки. Медики диагностировали у находящейся на 4-м месяце беременности женщины травму головы, множественные кровоподтеки левой кисти и брюшной стенки. Беседуя с врачами, супруга бывшего хоккеиста сборной Белоруссии призналась, что все удары ей наносил муж.

Добавим, что, несмотря на состояние, женщина отказалась от госпитализации. Также сообщается, что материалы об избиении переданы сотрудникам правоохранительных органов.