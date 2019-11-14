Жестокая расправа над школьницей в Подмосковье попала в сеть. Видео

Семиклассницу жестоко избила 14-летняя сверстница в подмосковном Видном. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», видео, выложенное в сеть, шокировало общественность.

Судя по кадрам, между пострадавшей и её знакомыми сначала идёт разговор на повышенных тонах. Затем самая крупная девушка пинает, потом валит на землю и бьёт ногами по лицу. При этом все несовершеннолетние участницы разборки курят и матерятся.

Выяснилось, что эти же школьницы уже были замечены в подобном, местные жители говорят, что они держат в страхе всех окрестных подростков. Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь попала в больницу.