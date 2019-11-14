Жестокая расправа над школьницей в Подмосковье попала в сеть. Видео
Семиклассницу жестоко избила 14-летняя сверстница в подмосковном Видном. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», видео, выложенное в сеть, шокировало общественность.
Судя по кадрам, между пострадавшей и её знакомыми сначала идёт разговор на повышенных тонах. Затем самая крупная девушка пинает, потом валит на землю и бьёт ногами по лицу. При этом все несовершеннолетние участницы разборки курят и матерятся.
Выяснилось, что эти же школьницы уже были замечены в подобном, местные жители говорят, что они держат в страхе всех окрестных подростков. Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь попала в больницу.
Ученики, знакомые с ситуацией, говорят, что причиной конфликта стал молодой человек, которого пострадавшая не поделила с обидчицей. В одной из групп в соцсети «Вконтакте» появилось аудио, в котором зачинщица разборки утверждает, что пострадавшая оскорбляла её мать и саму напавшую.
Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на представителя подмосковного глава Следственного комитета, после размещения в интернете этой видеозаписи инициирована доследственная проверка. Будут установлены все участники инцидента, а также его обстоятельства.
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