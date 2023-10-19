В Подмосковье автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе
19 октября 202301:30
В подмосковной Балашихе автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе, говорится в сообщении на официальном сайте главного регионального управления МВД.
Происшествие произошло на улице Юбилейной. Легковой автомобиль столкнулся с другой машиной на пешеходном переходе и сбил двух людей.
Пострадали девушка 1997 года рождения и ее 13-летний брат. Их госпитализировали.
Под Воронежем в результате столкновения пассажирского пригородного автобуса и легковушки пострадали пять человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru