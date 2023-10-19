В Подмосковье автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

Происшествие произошло на улице Юбилейной. Легковой автомобиль столкнулся с другой машиной на пешеходном переходе и сбил двух людей.

Пострадали девушка 1997 года рождения и ее 13-летний брат. Их госпитализировали.

Под Воронежем в результате столкновения пассажирского пригородного автобуса и легковушки пострадали пять человек, передает «Радиоточка НСН».

