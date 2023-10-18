Под Новгородом «Лада Приора» въехала в школьный автобус

По данным ведомства, инцидент произошел в среду в 13:15. На перекрестке 56-летняя водитель «Лады Приоры» не предоставила преимущество автобусу «ГАЗель Некст», который двигался по главной дороге и вез детей в школу. В «ГАЗели» находились 11 детей 9-10 лет, водитель и сопровождающий.

«Водитель автомобиля "Лада" с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга госпитализирован в ГОБУЗ "Пестовская ЦРБ" ... Два ребенка, восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик, доставлены в медицинское учреждение, после осмотра отпущены домой», — говорится в сообщении в Telegram-канале областного ГИБДД.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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