СМИ: Напавшие на свадебный автобус оказались охранниками владельца стрипклубов

Речь идет о предпринимателе Евгении Храпове, который владеет крупной сетью стриптиз-клубов и караоке в Москве. Его машина двигалась за Infinity. В момент нападения секьюрити на автобус наблюдал за происходящим из своего авто.

Мужчин задержали. Следователи завели дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

