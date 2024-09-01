СМИ: Напавшие на свадебный автобус оказались охранниками владельца стрипклубов

Вооруженные люди, напавшие в Подмосковье на микроавтобус, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена, сообщает Telegram-канал Mash.

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Речь идет о предпринимателе Евгении Храпове, который владеет крупной сетью стриптиз-клубов и караоке в Москве. Его машина двигалась за Infinity. В момент нападения секьюрити на автобус наблюдал за происходящим из своего авто.

Мужчин задержали. Следователи завели дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БизнесОхранаНападение

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