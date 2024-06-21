В Подмосковье 270 населенных пунктов остались без света после урагана

От урагана в Москве пострадали 35 человек, двое жителей погибли Хирурги Морозовской больницы провели уникальную операцию почти не видевшему ребенку Нежилое помещение в доме на Большой Ордынке выставлено на торги Около 300 тысяч москвичей заняты в сфере разработок и инноваций