В Подмосковье 270 населенных пунктов остались без света после урагана
Около 270 населенных пунктов Московской области остались без электричества после урагана на территории региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Произошло отключение электроснабжения в 270 населенных пунктах», — подчеркнул собеседник агентства, уточнив, что нарушения зафиксировали в 16 городских округах.
В районах, пострадавших от непогоды, ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ранее на Москву и область обрушился ураган «Эдгар» с ливнями, сильным ветром и смерчами. В столице пострадали 12 человек, упали 1185 деревьев, было повреждено 643 автомобиля, пишет 360.ru.
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