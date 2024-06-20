«Двое погибших и десятки пострадавших»: На Москву обрушился ураган «Эдгар»

«ЭДГАР» ПРИШЕЛ В СТОЛИЦУ

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также прогнозировал на 20 июня рекордные мегаливни, ветер до 23 метров в секунду и, возможно, смерчи.

Позже в своем Telegram-канале он также написал, что днем в четверг по Москве прошел сильнейший шторм.

«Порывы ветра достигали штормовых 25 м/с или 90 км/ч. По шкале Бофорта это 10-бальный шторм из 12 возможных! Давление воздушного потока 45-50 кг на метр квадратный. При таком ветре происходят значительные разрушения, ветер валит деревья и вырывает их с корнем», - пояснил он.

Московский ураган «Эдгар» не просто валил деревья, но и вырывал их с корнем. По данным Telegram-канала Shot, в столичном районе Аэропорт дерево упало на капот джипа, в котором находился водитель. Мужчина пробыл в автомобиле больше часа прежде, чем спасатели его вытащили и отправили в больницу.

В Тимирязевском районе в результате урагана пострадал 79-летний пенсионер. Мужчина повредил руку после того, как на него упало дерево. Еще одна пенсионерка пострадала на Ленинском проспекте, на 69-летнюю женщину упало дерево.

В Медведково дерево упало прямо на балкон дома, находящаяся дома девушка не пострадала. Другую москвичку ураган застал в парке. Потоком ветра женщину сдуло в Царицынский пруд. После спасения из воды она была госпитализирована.

Как позже сообщили в экстренных службах, в общей сложности в Москве рухнули 23 дерева и были повреждены восемь машин.

Пострадали около 10 человек, еще двое погибли. Как сообщает Telegram-канал Mash, один из смертельных случаев зафиксирован на севере Москвы, недалеко от парка «Дубки». Там на мужчину упало дерево, он скончался до приезда скорой. Еще один мужчина скончался в центре города, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Уточняется, что он погиб из-за падения строительных лесов.

Московские службы оперативно приступили к вывозу упавших деревьев и демонтажу конструкций, поврежденных ветром, сообщил комплекс городского хозяйства.