«Двое погибших и десятки пострадавших»: На Москву обрушился ураган «Эдгар»
Сильный ливень и десятибалльный шторм в столице России привел к жертвам, а в Подмосковье в четверг, 20 июня, наблюдали торнадо.
Два человека погибли и десятки пострадали в Москве во время урагана, сообщили в экстренных службах столицы. О непогоде жителей столицы накануне предупредили в МЧС. Призывал остаться дома москвичей и мэр города Сергей Собянин.
«С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. Прошу вас быть внимательными и аккуратными», - написал он в своем Telegram-канале.
«ЭДГАР» ПРИШЕЛ В СТОЛИЦУ
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также прогнозировал на 20 июня рекордные мегаливни, ветер до 23 метров в секунду и, возможно, смерчи.
Позже в своем Telegram-канале он также написал, что днем в четверг по Москве прошел сильнейший шторм.
«Порывы ветра достигали штормовых 25 м/с или 90 км/ч. По шкале Бофорта это 10-бальный шторм из 12 возможных! Давление воздушного потока 45-50 кг на метр квадратный. При таком ветре происходят значительные разрушения, ветер валит деревья и вырывает их с корнем», - пояснил он.
Московский ураган «Эдгар» не просто валил деревья, но и вырывал их с корнем. По данным Telegram-канала Shot, в столичном районе Аэропорт дерево упало на капот джипа, в котором находился водитель. Мужчина пробыл в автомобиле больше часа прежде, чем спасатели его вытащили и отправили в больницу.
В Тимирязевском районе в результате урагана пострадал 79-летний пенсионер. Мужчина повредил руку после того, как на него упало дерево. Еще одна пенсионерка пострадала на Ленинском проспекте, на 69-летнюю женщину упало дерево.
В Медведково дерево упало прямо на балкон дома, находящаяся дома девушка не пострадала. Другую москвичку ураган застал в парке. Потоком ветра женщину сдуло в Царицынский пруд. После спасения из воды она была госпитализирована.
Как позже сообщили в экстренных службах, в общей сложности в Москве рухнули 23 дерева и были повреждены восемь машин.
Пострадали около 10 человек, еще двое погибли. Как сообщает Telegram-канал Mash, один из смертельных случаев зафиксирован на севере Москвы, недалеко от парка «Дубки». Там на мужчину упало дерево, он скончался до приезда скорой. Еще один мужчина скончался в центре города, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Уточняется, что он погиб из-за падения строительных лесов.
Московские службы оперативно приступили к вывозу упавших деревьев и демонтажу конструкций, поврежденных ветром, сообщил комплекс городского хозяйства.
ЖИТЕЛИ СТОЛКНУЛИСЬ С ТОРНАДО
В Подмосковье упало 200 деревьев, что привело к повреждению 26 автомобилей. Также пострадала одна женщина. Жители отдельных районов Московской области могли наблюдать не только сильные порывы ветра, но и смерчи. Торнадо были замечены под Истрой, в Лобне и в районе Лосино-Петровского.
Как сообщал НСН в начале июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, общее повышение температуры на фоне глобального потепления приводит к увеличению энергонасыщенности атмосферных процессов и может способствовать появлению смерчей.
«Исторически была такая среднерусская аллея торнадо. Эта аллея шла через Брянск, восточнее Москвы на Иваново. Самые сильные в конце XX века торнадо отмечались как раз в Ивановской области и на севере, северо-востоке Московской области. С юго-запада на северо-восток, здесь, в этой узкой полосе, где как раз схлестываются жаркие воздушные массы юго-востока и холод северо-запада, как раз и возникают условия для развития торнадо», – пояснял он.
В свою очередь главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова заявила НСН, что количество осадков в летний период будет постепенно увеличиваться.
«На сегодняшний день июнь по количеству осадков по климатической станции ВДНХ пока остается на третьем месте. Но мы считаем, что сегодняшние дожди, которые могут местами быть довольно серьезными, выведут нынешний июнь на первое место», - рассказала она.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН также подтвердил, что за последние годы осадков становится больше.
«Нормой это не становится, но усиление осадков мы наблюдаем. Сейчас мы вышли на первое место по количеству осадков в XXI веке – за этот июнь выпал 161 мм. В 2020 году было 159 мм за июнь, а в 2017 - 139 мм. Глобальные изменения климата совершенно точно будут вести к тому, что количество осадков в летний сезон будет увеличиваться. И повторяемость таких случаев будет возрастать. Через 50 лет такие ситуации станут обычным явлением», - предположил он.
Однако после сильного ливня москвичей ожидает малооблачная и нежаркая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, осадков 21 июня не предвидится, температура воздуха ночью составит до 14 градусов тепла, днём - максимум 23 градуса, напоминает «Радиоточка НСН».
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