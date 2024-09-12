В Подмосковье 14-летний подросток умер во время тренировки по карате
Четырнадцатилетний подросток умер во время тренировки по карате в подмосковной Истре. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным СМИ, ЧП произошло 10 сентября. Подросток побледнел и упал на пол во время разминки в спортивном клубе.
«Тренер вызвал скорую и попытался оказать мальчику первую помощь, однако он скончался», – рассказал источник.
Медики, прибывшие на место, констатировали смерть подростка. По предварительным данным, мальчик умер из-за острой сердечной недостаточности. Известно, что школьник занимался карате больше двух лет. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru