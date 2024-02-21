В Приморье шестилетний мальчик умер во время тренировки по рукопашному бою
Шестилетний мальчик в Приморье на тренировке по рукопашному бою почувствовал недомогание и умер, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Уточняется, что трагедия произошла в поселке Тавричанка вечером 21 февраля.
«После комплекса реанимационных мероприятий, проведенных работниками скорой медицинской помощи, спасти ребенка не удалось», - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Ранее 17-летний игрок клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Эконива-Бобров» Венедикт Осипов скончался во время тренировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru