В подъезде дома в Москве нашли предмет, похожий на гранату
22 сентября 202312:50
Похожий на гранату предмет обнаружили в жилом доме на севере Москвы, вызван кинолог. Об этом собщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В подъезде жилого дома №1 в Магистральном переулке найден предмет, похожий на гранату», — указал собеседник.
По словам источника, на время проверки в целях безопасности из подъезда эвакуировали 10 человек. На месте инцидента ожидают кинолога.
Ранее на Юрловском проезде в Москве нашли предмет, похожий на гранату Ф-1, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru