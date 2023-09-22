В подъезде дома в Москве нашли предмет, похожий на гранату

Похожий на гранату предмет обнаружили в жилом доме на севере Москвы, вызван кинолог. Об этом собщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В Ингушетии двое подростков подорвались на найденной во дворе гранате

«В подъезде жилого дома №1 в Магистральном переулке найден предмет, похожий на гранату», — указал собеседник.

По словам источника, на время проверки в целях безопасности из подъезда эвакуировали 10 человек. На месте инцидента ожидают кинолога.

Ранее на Юрловском проезде в Москве нашли предмет, похожий на гранату Ф-1, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГранатаМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры