В Ингушетии двое подростков подорвались на найденной во дворе гранате

Двое 14-летних подростков подорвались на гранате в селе Верхние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии, сообщает Life.ru.

СМИ: В Москве обнаружили похожий на гранату предмет

Инцидент произошёл 20 сентября. Сообщается, что подростки нашли склад с боеприпасами во дворе дома, который находился под досками возле сарая, и стали рассматривать находки.

Уточняется, что в результате взрыва гранаты Ф-1 у одного мальчика диагностированы осколочные ранения шеи с повреждением крупных сосудов, у второго - проникающее ранение в грудь и живот.

«Дети госпитализированы в тяжёлом состоянии. За их жизнь борются медики», - говорится в сообщении.

Ранее в городе Россошь Воронежской области трое мужчин погибли в результате взрыва гранаты, который произошёл из-за небрежного обращения с боеприпасом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: граната
ТЕГИ:ИнгушетияГранатаВзрывДети

Горячие новости

Все новости

партнеры