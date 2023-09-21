В Ингушетии двое подростков подорвались на найденной во дворе гранате
Двое 14-летних подростков подорвались на гранате в селе Верхние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии, сообщает Life.ru.
Инцидент произошёл 20 сентября. Сообщается, что подростки нашли склад с боеприпасами во дворе дома, который находился под досками возле сарая, и стали рассматривать находки.
Уточняется, что в результате взрыва гранаты Ф-1 у одного мальчика диагностированы осколочные ранения шеи с повреждением крупных сосудов, у второго - проникающее ранение в грудь и живот.
«Дети госпитализированы в тяжёлом состоянии. За их жизнь борются медики», - говорится в сообщении.
Ранее в городе Россошь Воронежской области трое мужчин погибли в результате взрыва гранаты, который произошёл из-за небрежного обращения с боеприпасом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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