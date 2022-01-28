В Питтсбурге незадолго до визита Байдена мост рухнул на газопровод

В Питтсбурге (штат Пенсильвания) за несколько часов до приезда президента США Джо Байдена мост рухнул на газопровод. Об этом сообщила Служба общественной безопасности города в Twitter.

На месте инцидента работают пожарная служба, скорая помощь и полиция.

Жителям посоветовали избегать районов Форбс и Брэддок.

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Отмечается, что в результате падения моста поврежден газопровод, в районе сохраняется сильный запах газа.

О пострадавших информации нет.

ЧП случилось в день, когда Питтсбург должен был посетить Байден и его администрация, они планировали визит в научно-исследовательский центр Mill 19.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:мостСША
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