В Питтсбурге незадолго до визита Байдена мост рухнул на газопровод
В Питтсбурге (штат Пенсильвания) за несколько часов до приезда президента США Джо Байдена мост рухнул на газопровод. Об этом сообщила Служба общественной безопасности города в Twitter.
На месте инцидента работают пожарная служба, скорая помощь и полиция.
Жителям посоветовали избегать районов Форбс и Брэддок.
Отмечается, что в результате падения моста поврежден газопровод, в районе сохраняется сильный запах газа.
О пострадавших информации нет.
ЧП случилось в день, когда Питтсбург должен был посетить Байден и его администрация, они планировали визит в научно-исследовательский центр Mill 19.
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