В Питтсбурге незадолго до визита Байдена мост рухнул на газопровод

Отмечается, что в результате падения моста поврежден газопровод, в районе сохраняется сильный запах газа.

О пострадавших информации нет.

ЧП случилось в день, когда Питтсбург должен был посетить Байден и его администрация, они планировали визит в научно-исследовательский центр Mill 19.

