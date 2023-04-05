Уголовное дело возбуждено в Подмосковье после гибели девочки в ванной

Уголовное дело возбуждено в Московской области в связи со смертью трехлетней девочки, которая утонула в квартире в ванной. Трагедия случилась днём ранее в Дубне, информирует Главное следственное управление Следственного комитета по региону.

Дело открыто по статье Уголовного кодекса о причинении смерти по неосторожности. По ней предусмотрено наказание в виде исправительных работ до двух лет, либо ограничение свободы на тот же срок, принудительные работы на два года, а также лишение свободы на те же два года.