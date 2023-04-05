Уголовное дело возбуждено в Подмосковье после гибели девочки в ванной

Уголовное дело возбуждено в Московской области в связи со смертью трехлетней девочки, которая утонула в квартире в ванной. Трагедия случилась днём ранее в Дубне, информирует Главное следственное управление Следственного комитета по региону.

Дело открыто по статье Уголовного кодекса о причинении смерти по неосторожности. По ней предусмотрено наказание в виде исправительных работ до двух лет, либо ограничение свободы на тот же срок, принудительные работы на два года, а также лишение свободы на те же два года.

Пропавший на Алтае подросток найден мёртвым в колодце

Согласно предварительным данным расследования, мать ребёнка отправилась в магазин, а когда вернулась, нашла бездыханную девочку в ванне с водой. Как уточняют «Известия», одновременно с девочкой дома оставался её четырехлетний брат. Предположительно, она захлебнулась, нырнув в горячую воду и брат не смог ей помочь из-за кипятка.

Прокуратура намерена оценить действия родителей при выполнении ими своих обязанностей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:РебенокГибельУголовное Дело

Горячие новости

Все новости

партнеры