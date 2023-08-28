В Петербурге загорелся туристический автобус

В тот же день туристический автобус попал в автоаварию в провинции Караман в Турции, пострадали 26 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы. Были ли среди пострадавших туристы из России – выясняется.

26 августа один человек погиб, восемь пострадали при аварии с вахтовым автобусом «Урал» в Якутии, сообщает «Радиоточка НСН».

