В Петербурге загорелся туристический автобус

В Санкт-Петербурге загорелся туристический автобус, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале.

Уточняется, что в автобусе выгорел салон. В 7:47 часов по московскому времени пожар был ликвидирован. Также отмечается, что сведения о пострадавших не поступали. Причины выясняются.

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В тот же день туристический автобус попал в автоаварию в провинции Караман в Турции, пострадали 26 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы. Были ли среди пострадавших туристы из России – выясняется.

26 августа один человек погиб, восемь пострадали при аварии с вахтовым автобусом «Урал» в Якутии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:АвтобусМЧСПожарСанкт-Петербург

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