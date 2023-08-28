В Петербурге загорелся туристический автобус
В Санкт-Петербурге загорелся туристический автобус, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале.
Уточняется, что в автобусе выгорел салон. В 7:47 часов по московскому времени пожар был ликвидирован. Также отмечается, что сведения о пострадавших не поступали. Причины выясняются.
В тот же день туристический автобус попал в автоаварию в провинции Караман в Турции, пострадали 26 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы. Были ли среди пострадавших туристы из России – выясняется.
26 августа один человек погиб, восемь пострадали при аварии с вахтовым автобусом «Урал» в Якутии, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru