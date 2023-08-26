В Италии 15 человек пострадали в ДТП с автобусом с украинскими туристами
26 августа 202309:34
Автобус с украинскими туристами столкнулся с польской фурой в районе города Триест на северо-востоке Италии, пострадали 15 человек. Об этом пишет издание il Piccolo.
Отмечается, что автобус и двигавшийся в попутном направлении грузовик столкнулись скоростной трассе А4. Из-за аварии дорогу в сторону Триеста перекрыли на несколько часов. К спасательной операции привлекали два медицинских вертолета.
Известно, что украинцы возвращались на родину, в автобусе находились в том числе дети. Трех раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru