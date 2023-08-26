В Италии 15 человек пострадали в ДТП с автобусом с украинскими туристами

Автобус с украинскими туристами столкнулся с польской фурой в районе города Триест на северо-востоке Италии, пострадали 15 человек. Об этом пишет издание il Piccolo.

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Отмечается, что автобус и двигавшийся в попутном направлении грузовик столкнулись скоростной трассе А4. Из-за аварии дорогу в сторону Триеста перекрыли на несколько часов. К спасательной операции привлекали два медицинских вертолета.

Известно, что украинцы возвращались на родину, в автобусе находились в том числе дети. Трех раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.

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ФОТО: РИА Новости
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