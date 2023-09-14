Пожар произошел после разгерметизации газопровода под Саратовом

Пожар после разгерметизации газопровода Песчаный - Умет - Сторожевка произошел в поле близ поселка Красный Октябрь в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

МЧС: На территории завода в Башкирии загорелась мазутная яма

«По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе d-1000 (1-я нитка газопровода Песчаный - Умет - Сторожевка) с последующим горением», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

На месте ЧП загорелась трава, площадь возгорания составила 2 га. Пострадавших нет, пишет Ura.ru.

Отмечается, что газоснабжение не было предназначено для потребления населения.

Ранее пожар произошел на первом этаже в здании института «Моспроектстройиндустрия» в Пресненском районе Москвы, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети /стоп-кадр
ТЕГИ:МЧСГазопроводПожарСаратовская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры