Пожар произошел после разгерметизации газопровода под Саратовом
Пожар после разгерметизации газопровода Песчаный - Умет - Сторожевка произошел в поле близ поселка Красный Октябрь в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе d-1000 (1-я нитка газопровода Песчаный - Умет - Сторожевка) с последующим горением», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
На месте ЧП загорелась трава, площадь возгорания составила 2 га. Пострадавших нет, пишет Ura.ru.
Отмечается, что газоснабжение не было предназначено для потребления населения.
Ранее пожар произошел на первом этаже в здании института «Моспроектстройиндустрия» в Пресненском районе Москвы, напоминает телеканал «360».
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