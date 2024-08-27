В Петербурге загорелось здание университета МВД

Пожар произошел в здании Санкт-Петербургского университета МВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным агентства, возгорание зафиксировали в здании вуза на улице Летчика Пилютова.

«Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров. Проводится эвакуация людей», — рассказал собеседник РИА Новости.

Отмечается, что огонь локализовали.

Ранее пожар произошел на нефтеперерабатывающем предприятии в Омске, в результате погиб один человек.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:вузыПожарСанкт-Петербург

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