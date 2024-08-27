В Петербурге загорелось здание университета МВД
27 августа 202412:55
Пожар произошел в здании Санкт-Петербургского университета МВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным агентства, возгорание зафиксировали в здании вуза на улице Летчика Пилютова.
«Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров. Проводится эвакуация людей», — рассказал собеседник РИА Новости.
Отмечается, что огонь локализовали.
Ранее пожар произошел на нефтеперерабатывающем предприятии в Омске, в результате погиб один человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru