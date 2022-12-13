В Петербурге загорелось здание на территории завода «Звезда»

Заводское здание загорелось в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС.

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По данным ведомства, о пожаре стало известно в 06:38. ЧП произошло на улице Бабушкина, где находится одно из зданий машиностроительного завода «Звезда», отмечает телеканал «360».

Как сообщили в МЧС, в двухэтажном здании загорелась обстановка на площади 200 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 35 спасателей и семь единиц техники.

К 08:53 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗаводПожарСанкт-Петербург
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