В Петербурге загорелось здание на территории завода «Звезда»
Заводское здание загорелось в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС.
По данным ведомства, о пожаре стало известно в 06:38. ЧП произошло на улице Бабушкина, где находится одно из зданий машиностроительного завода «Звезда», отмечает телеканал «360».
Как сообщили в МЧС, в двухэтажном здании загорелась обстановка на площади 200 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 35 спасателей и семь единиц техники.
К 08:53 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало, пишет RT.
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