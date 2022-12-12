Пожар в ТЦ в Балашихе локализовали

Возгорание на открытой площадке у ТЦ «Стройпарк» в микрорайоне Саввино произошло утром 12 декабря. По предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание из-за обильных осадков. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Как сообщили в МЧС, пострадал 1 человек.

«В 11:55 пожар локализован на площади 9 тыс. кв. метров», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Площадь обрушения в ТЦ составила 700 кв. м.

На месте ЧП специалисты лаборатории по замеру ПДК взяли пробы воздуха, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

