Пожар в ТЦ в Балашихе локализовали

Пожар в торговом центре в подмосковной Балашихе локализован на площади 9 тысяч кв. м. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Источник: Причиной пожара в ТЦ в Балашихе стало короткое замыкание из-за дождя

Возгорание на открытой площадке у ТЦ «Стройпарк» в микрорайоне Саввино произошло утром 12 декабря. По предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание из-за обильных осадков. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Как сообщили в МЧС, пострадал 1 человек.

«В 11:55 пожар локализован на площади 9 тыс. кв. метров», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Площадь обрушения в ТЦ составила 700 кв. м.

На месте ЧП специалисты лаборатории по замеру ПДК взяли пробы воздуха, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

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ФОТО: скриншот с видео в соцсетях
ТЕГИ:Торговые ЦентрыПожарМосковская Область
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