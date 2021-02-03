В Петербурге задержан водитель автобуса, съехавшего в кювет

Отмечается, что задержанный стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено по факту ДТП. В результате аварии погибла пассажирка автобуса, еще четверо пострадали.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В МВД отметили, что причиной аварии могли стать плохие погодные условия - в Петербурге идет снег.

