В Петербурге задержан водитель автобуса, съехавшего в кювет
Полиция задержала водителя автобуса, съехавшего в кювет в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Отмечается, что задержанный стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено по факту ДТП. В результате аварии погибла пассажирка автобуса, еще четверо пострадали.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
В МВД отметили, что причиной аварии могли стать плохие погодные условия - в Петербурге идет снег.
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