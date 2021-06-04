В Петербурге задержан обокравший писателя Пелевина вор

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали злоумышленника, обокравшего писателя Александра Пелевина после его победы на литературной премии «Национальный бестселлер». Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел 30 мая возле одного из баров. 22-летний приезжий набросился на писателя с объятиями, а замет сел в машину и уехал. После этого Пелевин обнаружил, что из его кармана пропал мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.