В Петербурге задержан обокравший писателя Пелевина вор

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали злоумышленника, обокравшего писателя Александра Пелевина после его победы на литературной премии «Национальный бестселлер». Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел 30 мая возле одного из баров. 22-летний приезжий набросился на писателя с объятиями, а замет сел в машину и уехал. После этого Пелевин обнаружил, что из его кармана пропал мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

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Как сообщили правоохранители, задержанный свою вину не признает.

Кроме предполагаемого вора сотрудники полиции задержали и его 21-летнего приятеля, также иностранца, который увез его с места происшествия.

Полиция по факту кражи возбудила уголовное дело.

Александр Пелевин 29 мая был объявлен победителем премии «Национальный бестселлер» за роман «Покров-17». Это четвертый его роман и первая литературная премия. События в книге происходят в 1993 году. Публицист, написавший роман о Великой Отечественной войне, для выполнения редакционного задания приезжает в закрытый город в Калужской области, названный «Покров-17».

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ФОТО: comrade_pelevin/instagram.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургКражаПисатели
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