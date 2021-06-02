Пиотровский покажет гостям ПМЭФ Эрмитаж вместе с музейными котами

Петербургский губернатор в бункере Смольного расскажет, как принимались управленческие решения в годы Блокады, а Пиотровский проведет экскурсию по главному зданию Эрмитажа вместе с музейными котами.

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня. Тема мероприятия в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В работе форума в пятницу, 4 июня, примет участие президент РФ Владимир Путин.

Ранее Александр Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Северной столице в преддверии ПМЭФ управляемой, передает РИА ФАН.



