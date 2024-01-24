В Петербурге задержали водителя, сбившего пять человек
24 января 202421:49
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали водителя городского автобуса, который выехал на тротуар и сбил пять человек, сообщили пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.
Как отмечается, было возбуждено уголовное дело по факту наезда на пешеходов.
По предварительным данным, 58-летний водитель потерял управление автотранспортным средством и выехал на тротуар. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пять граждан.
Ранее МВД озвучило предварительную причину ДТП с автобусом в Петербурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru