В Петербурге задержали водителя, сбившего пять человек

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали водителя городского автобуса, который выехал на тротуар и сбил пять человек, сообщили пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.

Онемевшая нога водителя могла привести к наезду автобуса на людей в Петербурге

Как отмечается, было возбуждено уголовное дело по факту наезда на пешеходов.

По предварительным данным, 58-летний водитель потерял управление автотранспортным средством и выехал на тротуар. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пять граждан.

Ранее МВД озвучило предварительную причину ДТП с автобусом в Петербурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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