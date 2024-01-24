Онемевшая нога водителя могла привести к наезду автобуса на людей в Петербурге

Автобус выехал на тротуар в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, из-за состояния здоровья водителя. Такую причину ДТП обнародовал главк МВД по городу и Ленобласти.

ЧП случилось около 16:00 на улице Беринга Северной столицы. Автобус 152 маршрута выехал на тротуар, где были люди. Пострадали пять человек. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», двоих пришлось доставать из-под автобуса при помощи специальных приспособлений.

По информации комитета по здравоохранению, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Источник «Известий» сообщил, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением из-за того, что у него онемела нога. Он задержан сотрудниками полиции.

