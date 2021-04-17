В Петербурге задержали троих злоумышленников за вывод из оборота 508 млн рублей

В Петербурге полицейские задержали троих мошенников по подозрению в незаконной банковской деятельности. Им удалось вывести из денежного оборота РФ 508 млн. рублей, рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Умер создатель одной из крупнейших финансовых пирамид Бернард Мэдофф

«По имеющейся информации, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись», — пояснила Волк.

Сообщается, что подозреваемые получили в качестве комиссионных выплат не менее 71,2 млн. рублей. Полиция изъяла у них более 100 банковских карт, компьютеры и телефоны.

В отношении нарушителей завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Они дали подписку о невыезде, пишет Газета.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:МВД РФПолицияНалогиДеньгиПреступления
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры