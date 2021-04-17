В Петербурге задержали троих злоумышленников за вывод из оборота 508 млн рублей
В Петербурге полицейские задержали троих мошенников по подозрению в незаконной банковской деятельности. Им удалось вывести из денежного оборота РФ 508 млн. рублей, рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По имеющейся информации, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись», — пояснила Волк.
Сообщается, что подозреваемые получили в качестве комиссионных выплат не менее 71,2 млн. рублей. Полиция изъяла у них более 100 банковских карт, компьютеры и телефоны.
В отношении нарушителей завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Они дали подписку о невыезде, пишет Газета.ru.
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