В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве порноактрисы

Уголовное дело по статье «убийство» возбуждено по факту обнаружения в квартире одного из домов по Южному шоссе в Санкт-Петербурге тела женщины 1996 года рождения с множественными колото-резаными ранениями, сообщает пресс-служба городского СУ СК РФ.

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В сообщении говорится, что по подозрению в совершении преступления был задержан сожитель убитой, мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», - добавили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал «Не Моргенштерн» сообщил, что в Санкт-Петербурге было найдено тело порноактрисы Анастасии Гришман (Хамловской), в убийстве 26-летней девушки подозревается её бойфренд и партнёр по съёмкам Дмитрий.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ПорнографияУбийствоЗадержаниеСанкт-Петербург
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